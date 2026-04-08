Ternana beffata dai giovani della Juventus NG (2-1) | Pagelle - Tuttoggi.info

Con un gol di Guerra al 36′ della ripresa la Juventus Next Gen supera la Ternana e torna alla vittoria. Un successo che, nella corsa playoff, consente ai bianconeri di staccare i rossoverdi, ora a -4.
Padroni di casa avanti al 10′ con Puczka, che scambia con Gunduz e con un sinistro potente batte D’Alterio, siglando la sua decima rete stagionale.
La Ternana tiene bene il campo, ma non riesce a rendersi pericolosa.
Al 30′ il primo episodio che potrebbe indirizzare in altro modo lagara. L’arbitro punisce con il rosso diretto un intervento di Brugarello. Brambilla chiede la revisione e il cartellino cambia colore, diventado giallo.
Il primo tempo si chiude con l’occasione di Faticanti, che trova la risposta di D’Alterio.
Nella ripresa Orellana ha una buona occasione, ma si attarda al momento di concludere. Ci riprova il fantasista rossoverde, chiamando Mangiapoco alla grande risposta.
Al 16′ la Ternana trova il pari con la bella conclusione di Aramu, dal limite: prima rete in rossoverde.
Al 25′ un altro episodio che penalizza i rossoverdi: l’arbitro assegna il calcio di rigore per un tocco di mano in area. Bramilla lo richiama ancora al monitor e il braccio viene giudicato vicino al corpo.
Al 36′ si consuma la beffa: sul crosso dalla destra di Pagnucco, Guerra si fa trovare solo di testa, indirizzando il pallone all’angolino dove D’Alterio non può arrivare.
Nel recupero la Ternana crea due grandi occasioni per un pareggio che sarebbe stato quantomeno meritato, ma Mangiapoco si oppone al corpo di testa di Panico e poi respinge due volte su Orellana.
La Ternana perde il recupero nella settimana che porta al derby. in Attesa, lunedì, di una gara ancora più importante: l’assemblea dei soci in cui si capirà quale sarà il futuro del club rossoverde che, come comunicato dall’ex patron e ora sindaco Bandecchi, rischia concretamente di fallire.
Tabellino e pagelle
Juventus Next Gen – Ternana 2-1
10’pt Puczka, 16′ st Aramu, 36′ st Guerra
JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco 7, Brugarello 5.5, Scaglia F. 6, Gil Puche 6.5, Owuso 6 (37′ st Oboavwoduo sv), Macca 6 (37′ st Mazur sv), Puczka 7, Pagnucco 6.5, Gunduz 6.5 (24′ st Deme 5), Anghelè sv (22′ pt Faticanti 6), Cerri 5.5. All. Brambilla 6.
TERNANA: D’Alterio 6, Donati 5, Capuano 6.5 (31′ st Garetto 6), Pagliari, Kerrigan 5.5 (45′ st Tripi sv), Orellana 6.5, Proietti 6 (31′ st Panico 6), McJannet 5.5, Ndrecka 6, Aramu 7 (31′ st Maestrelli 6), Pettinari 5.5 (24′ st Leonardi 6). All. Fazio 6.5.