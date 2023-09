Terminata la VII edizione dell’Orvieto Festival della Piana del Cavaliere: bilancio positivo - Tuttoggi.info

In occasione della VII edizione una ricca programmazione, che dall’8 al 17 settembre ha portato sul palco del Teatro Mancinelli artisti e ospiti di grande notorietà:

Si è chiusa in positivo e con grande partecipazione di pubblico l’edizione 2023 dell’Orvieto Festival della Piana del Cavaliere.

In occasione della VII edizione una ricca programmazione, che dall’8 al 17 settembre ha portato sul palco del Teatro Mancinelli artisti e ospiti di grande notorietà: Alessandro Quarta, Davide Cavalli e Davide Muccioli, la compagnia Teatri 35, il gruppo vocale Vikra, gli attori Massimo Wertmüller e Nicoletta Della Corte, l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.

In questa edizione anche una realtà orchestrale d’eccezione: la Japan National Orchestra, che ha scelto Orvieto come prima tappa del suo tour italiano.

Il concerto di chiusura, invece, è stato affidato all’Orchestra della Scuola di Musica G. Sarti di Faenza, diretta da Jacopo Rivani. I giovani musicisti hanno portato in scena le musiche di Sarti, insieme alla toccante “Incompiuta” di Schubert. È stata una preziosa collaborazione, in quanto i ricavi della vendita dei biglietti saranno devoluti alla scuola di musica per l’acquisto di nuovi strumenti musicali, andati perduti dopo l’alluvione che ha duramente colpito l’Emilia-Romagna.