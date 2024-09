Tentato assalto al bancomat, residenti mettono in fuga i ladri - Tuttoggi.info

Tentato assalto al bancomat nella notte del 13 settembre a Mugnano, con i ladri messi in fuga dai residenti della palazzina che ospita l’istituto di credito. Allertati dai rumori, infatti, alcuni cittadini hanno sventato il colpo, con i malviventi che sono fuggiti prima di portare a compimento il furto. Sul tentato assalto al bancomat indagano ora le forze dell’ordine.

Ad intervenire su quanto avvenuto è il consigliere comunale di Perugia in quota Forza Italia Augusto Peltristo. “Già nel 2017 – evidenzia – lo stesso sportello era stato assaltato da rapinatori, spaventando nella notte gli abitanti di Mugnano con una forte esplosione. Nella stessa palazzina – aggiunge il consigliere – dove ha sede il bancomat, risiedono dodici famiglie, che sono costrette a vivere con il terrore e la paura per la propria incolumità, inoltre a pochi passi c’è anche l’ufficio postale“.

“Tutto questo – aggiunge Peltristo – non è più tollerabile, le Istituzioni devono capire, una volta per tutte, che la sicurezza è una priorità non più rimandabile. Gli atti vandalici come i furti nelle abitazioni – prosegue – e presso le attività commerciali sono disseminati in tutto il territorio provinciale, sarebbe importante implementare ed incentivare gli impianti di videosorveglianza in luoghi pubblici e aperti al pubblico, specie sensibili, come banche ed uffici postali”.

“I cittadini – conclude Peltristo – chiedono allo Stato risposte decise e ferme, ma soprattutto invocano la massima presenza sul territorio delle forze dell’ordine per avere una maggiore proiezione esterna e garantire un controllo ed una sorveglianza reale”.

Proprio sulla questione sicurezza del territorio, ed in particolare nella provincia di Perugia, l’esponente di opposizione aveva inviato nei giorni scorsi una missiva, tramite l’avvocato Valeria Passeri, al Ministro dell’Interno, al Ministro della Difesa, al Prefetto di Perugia, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Questore di Perugia, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, alla Presidente della Regione e al Sindaco di Perugia, “volendo rappresentare i molteplici appelli di tanti cittadini che chiedono maggior sicurezza e decoro per i loro paesi”.