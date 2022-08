Tentano rapina all’ufficio postale e picchiano direttore, caccia a 2 malviventi

In due si sono introdotti al momento della chiusura nell'ufficio postale di Montebello, fuggiti a mani vuote con uno scooter poi ritrovato

Attimi di paura sabato pomeriggio a Perugia per una tentata rapina all’ufficio postale di Montebello. In due si sono introdotti al momento della chiusura nel locale, dove erano presenti solo i dipendenti ed il direttore. Armati di una spranga, hanno minacciato il personale dell’ufficio postale, fino a picchiare il direttore che ha tentato di reagire. Alla fine, però, i due malviventi sono scappati a mani vuote, visto che la cassaforte prevede l’apertura a tempo e non c’erano dunque contanti da portar via.

I due, che erano a volto coperto (uno con passamontagna e l’altro con un casco) sono poi scappati in sella ad uno scooter, ritrovato più tardi poco distante.