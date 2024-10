Tenta furto a distributore, 42enne arrestato dai carabinieri - Tuttoggi.info

Domenica sera i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 42enne, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione al NUE 112 in relazione a movimenti sospetti all’interno degli uffici di un distributore di carburante della periferia di Terni, rilevate dal sistema di videosorveglianza.

La Centrale Operativa dell’Arma ha immediatamente inviato due pattuglie ed i militari, giunti sul posto e circondato l’edificio sede degli uffici e del bar dell’esercizio, hanno trovato un uomo ancora intento a rovistare nei cassetti e negli armadi. Una volta bloccato, gli operanti lo hanno immediatamente riconosciuto, trattandosi di un soggetto del luogo già noto per reati della stessa indole. Sottoposto a perquisizione, il 42enne è stato trovato in possesso di vari arnesi da scasso utilizzati per accedere alla struttura, un paio di tenaglie e cacciaviti di varie dimensioni, posti in sequestro; dal sopralluogo è emerso che l’uomo aveva aperto un varco nella recinzione posteriore che delimita l’area del distributore e forzato la porta di servizio. Per lui è così scattato l’arresto in flagranza ed il collocamento ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è svolto lunedì, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Terni, con permanenza domiciliare in orario notturno.