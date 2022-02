Tenta di prendere il manganello ai carabinieri

Il 29enne ha "sfidato" senza motivo i militari impegnati in un controllo nella zona di piazza del Bacio

Dopo aver insultato i carabinieri che lo avevano fermato per un controllo in piazza del Bacio, ha anche tentato di togliere ad uno di loro il manganello di ordinanza. Il 29enne straniero è stato denunciato dopo essere stato condotto in caserma, non senza difficoltà.

I militari, impegnati nei controlli dell’operazione “Strade Sicure”, sono stati sfidati dal giovane, che gesticolava nei loro confronti dall’altra parte di piazza del Bacio.

Quando i militari si sono avvicinati, ha iniziato a spintonarli, insultandoli. Provando anche a togliere il manganello ad uno dei carabinieri. Né il giovane né i militari hanno riportato lesioni.

Soltanto l’arrivo della pattuglia del Nucleo Radiomobile in supporto, ha permesso di riportare, definitivamente, la situazione alla calma e condurre, finalmente, il giovane in caserma per l’identificazione e il successivo deferimento all’autorità giudiziaria.