Tensostrutture negate, "Altrocioccolato non si farà" - Tuttoggi.info

L'annuncio arriva direttamente dagli organizzatori della manifestazione "Il Comune ha deciso di disporre gli spazi del Tartufo senza tensostrutture, di conseguenza queste non saranno messe a disposizione nemmeno per noi"

“Altrocioccolato non si farà“. Dopo 10 anni di fruttuosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Città di Castello e UmbriaEquoSolidale, per la prima volta – esclusa la parentesi Covid – “non ci sono le condizioni per poter organizzare la manifestazione” dicono gli organizzatori della manifestazione.

“Non sappiamo – aggiungono dal direttivo di UmbriaEquoSolidale – se si tratti di incapacità di programmazione o volontà politica, ma in piena estate, dopo mesi di sollecitazioni, il Comune non è stato in grado di dare risposte riguardo alla presenza o meno delle tensostrutture che avrebbero dovuto ospitare gli oltre 50 stand della manifestazione. L’amministrazione ci ha detto che gli ‘organizzatori del Tartufo’ (evento che viene sempre dopo Altrocioccolato, ndr) avevano piani diversi sulla gestione degli spazi espositivi, ma non ci è stato consentito di incontrarli per pianificare insieme eventuali collaborazioni e sinergie“.

Lo staff di Altrocioccolato, venuto poi a conoscenza di come gli “organizzatori del Tartufo” siano di fatto gli amministratori stessi del Comune – la presentazione del Salone Nazionale è avvenuta due giorni fa -, deducono “che la tensostruttura non ci sarà, tolta proprio per volontà di quest’ultimi, pur essendo pienamente consapevoli che avrebbero di fatto cancellato una kermesse che negli anni ha richiamato la presenza di decine di migliaia di visitatori“.

“Pensiamo che le ‘motivazioni tecniche’ addotte potevano essere gestite diversamente, se ci fosse stata una volontà politica di guidare in maniera costruttiva gli eventi. Se fossimo stati resi consapevoli per tempo di quali modifiche strutturali ci attendevano si poteva pensare di recuperare l’edizione 2023. Ma ancora in piena estate l’unica certezza fornitaci era che non potevamo contare sugli spazi tradizionali. Dopo la scelta della Regione Umbria che, pure in presenza di una specifica legge regionale sul commercio equo e solidale, ha deciso ormai anni fa di tagliare i fondi per Altrocioccolato, giunge oggi questo inatteso ‘stop’ anche dal Comune di Città di Castello”.

“Per la nostra città e per l’Umbria sarà un ottobre più povero – concludono gli organizzatori di Altrocioccolato – perché saranno assenti le voci dell’economia solidale, della visione inclusiva della società, dei temi dell’ambiente e delle disuguaglianze. Non ci saranno musica, artisti di strada, stand colorati, laboratori per i bambini, incontri con le scuole, occasioni di riflessione ed energie che lavorano per costruire un mondo migliore. La città perde l’occasione di farsi promotrice di un’iniziativa che ha saputo coniugare divertimento e svago con le ragioni della cultura, della giustizia e dell’equità”.