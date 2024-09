Temptation Island, c’è anche la coppia umbra Alfred e Anna

Due umbri alle prese con il ‘viaggio dei sentimenti’ di Temptation island, in versione autunnale. Nella serie autunnale del celebre programma la parte del leone la faranno Anna, 27 anni, laureata in psicologia e fidanzata con Alfred, 25 anni, operaio.

Vivono entrambi a Perugia, fidanzati da 1 anno e 9 mesi, non convivono. “Anna scrive a Temptation Island – scrive il sito del programma – perché ama Alfred e nonostante ci siano diversi motivi per lasciarlo, non riesce a farlo. Oltre ad aver scoperto un tradimento, dice di essere lei a fare tutto per lui, mentre Alfred non ricambia. Alfred accetta di partecipare perché sa che Anna non si fida di lui e questo li porta continuamente a litigare”.

Alfred Ekhator è molto noto anche su TikTok, dove conta più di 20mila follower grazie ai suoi video ironici. Nella prima puntata, Alfred ha dimostrato grande feeling con la tentatrice Sofia. Anche Sofia è perugina. Si chiama Sofia Monetti Baldi, 27 anni italo-uruguyana vive a Perugia. Nata in Uruguay dove ha vissuto fino ai 5 anni, si è trasferita a Valencia e infine in Italia. E’ laureanda magistrale in relazioni internazionali. Parla italiano, spagnolo, inglese e un po’ di portoghese. Ama il disegno, la pittura e giocare a pallacanestro.

La grande sintonia tra Sofia e Alfred ha acceso la puntata e gli animi di Anna.