Temporale spegne incendi sul Monte Cucco, in fumo 80 ettari | A Nocera rogo ancora attivo - Tuttoggi.info

E’ stato il violento temporale di stanotte, alla fine, a risolvere la situazione incendi sul Parco Monte Cucco. La pioggia battente ha aiutato pompieri e Agenzia Forestale a domare i roghi sui fronti di Scheggia e Costacciaro, che hanno distrutto rispettivamente 50 e 30 ettari di bosco.

Entrambi gli incendi, scoppiati dal pomeriggio di martedì scorso (14 luglio) e domati quasi 48 ore dopo, sembrano essere di natura dolosa: da quanto emerge, infatti, sarebbero stati trovati anche i punti di innesco lungo la strada transitabile dalle auto al confine tra i due Comuni. I recenti roghi seguono quelli in Val di Ranco (Sigillo), dello scorso 10 luglio, e quelli sul Valico di Scheggia del 30 giugno scorso.

Alle ore 9 di stamattina (16 luglio) l’incendio di Scheggia risulta dunque spento, il DOS dei Vigili del Fuoco (Direttore Operazioni di spegnimento) è sul posto per il monitoraggio dell’area. Quello di Costacciaro è in bonifica ed è in arrivo un elicottero della Regione Marche per la bonifica puntuale con il DOS sul posto per il coordinamento delle attività.

Sul fronte di Nocera Umbra l’incendio è tutt’ora in corso e ad Aggi, nella notte, è arrivato a lambire anche alcune case: sul posto è presente il DOS ed una squadra dei Vigili del fuoco della Toscana che verrà a breve avvicendata da una squadra AIB (Antincendio Boschivo) dell’Umbria. In arrivo anche il Canadair. Anche a Baiano di Spoleto l’incendio è attivo con DOS e squadre dei Vigili del fuoco di Spoleto e Terni sul posto, oltre che il Canadair per il supporto aereo.