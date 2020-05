Tempo variabile sul Centro Italia - Tuttoggi

Nuvolosità in transito al mattino in Centro Italia con locali piogge possibili soprattutto sulle Marche, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata.

Al Nord, al mattino nubi sparse sulle regioni settentrionali con locali piogge sulla Romagna, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi in transito.

Mentre al Sud tempo stabile al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Aumento dell’instabilità al pomeriggio con locali acquazzoni specie su tra Campania, Molise e Puglia. Migliora tra la sera e la notte con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, massime in generale flessione.

Previsioni elaborate da Centro Meteo Italiano