Tegole per il Grifo: Rosi positivo al Covid, per Angella lesione confermata

Emergenza per mister Alvini, che perde il capitano per diverse partite | L'esterno in quarantena, ma non aveva avuto contatti con gli altri giocatori

Tegole per il Grifo. Le notizie dall’infermeria non sono infatti positive per mister Alvini.

Aleandro Rosi è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato dalla Asl. “Il giocatore – comunica l’AC Perugia – è stato posto in isolamento domiciliare ed è in contatto giornaliero con lo staff medico”.

Si precisa che il giocatore nei giorni precedenti, fermato da un infortunio, non aveva avuto contatti con il resto della squadra.

Per Gabriele Angella, che si è fermato alla fine del primo tempo nella gara contro il Crotone, confermata la lesione del bicipite femorale sinistro. Il capitano del Perugia è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici a cura del dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti. I tempi di recupero, visto anche che il calciatore rientrava da un infortunio, potrebbero essere lunghi.

Per la gara contro il Cittadella Alvini non potrà contare neanche su Burrai, squalificato. Oltre a Carretta, ancora infortunato.