“Voci di Curva”, tifosi della Nord protagonisti

La tesi di Lisa Bernacchia diventata un libro che racconta i tifosi del Perugia | L'incontro allo spazio Rude Grifo di San Sisto

“Questo libro è la mia tesi di laurea. Ho deciso di trattare un tema a cui tengo molto e che spesso, da chi lo guarda dall’esterno, viene descritto in maniera superficiale e, di fatto, sbagliata: il mondo della curva. Proprio per questo ho deciso di raccontarlo facendo parlare direttamente i protagonisti, cioè chi in curva passa gran parte del suo tempo”. Così Lisa Bernacchia, laureata in graphic design all’Istituto Italiano Design di Perugia, ha presentato ai supporters del Grifo il libro che parla della Curva Nord e dei tifosi che fanno pulsare il cuore del tifo biancorosso: “Voci di Curva”.

Presentazione ospitata dallo spazio popolare Rude Grifo di San Sisto, gestito dagli Ingrafati, ma con la partecipazione anche di tifosi degli altri gruppi.

Lisa Bernacchia ha raccontato come è nata l’idea di questa tesi particolare, pensata da subito come un vero libro, nella grafica, nelle immagini e nei contenuti: “Ho deciso di lavorare in due direzioni: da una parte ho dedicato spazio ai tre gruppi principali della Curva (Armata Rossa, Ingrifati e Brigata Ultrà), dall’altra ho scelto tre tifosi speciali, ciascuno a suo modo: Fabrizio Ravanelli, Franca Fochini e Claudio Giulietti“.

“È stato un percorso molto interessante – ha detto ancora parlando ai tifosi – che mi ha portato a conoscere tante persone e, attraverso i vostri e i loro racconti, mi ha fatto scoprire aspetti che io stessa non conoscevo. Quindi oggi vi presento il mio libro ‘Voci di Curva’ e vi ringrazio perché all’interno c’è un po’ la storia di ciascuno di voi. Spero che vi piaccia!”.

E a giudicare dagli applausi e dagli interventi, i tifosi del Grifo si riconoscono nel modo in cui Lisa Bernacchia li ha raccontati nel libro “Voci di Curva”.