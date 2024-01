TEDxSpoleto, Caio Melisso sold out, disponibili biglietti in streaming - Tuttoggi.info

Terminati i posti in teatro per assistere alla terza edizione del TEDxSpoleto, si parlerà di Genio e di Uomo

– 13 speakers, il tema del Genio e dell’Uomo, un teatro gremito. Questi gli ingredienti principali della terza edizione del TEDxSpoleto, evento patrocinato dalla Regione Umbria e dal Comune di Spoleto, che si terrà sabato 13 gennaio a partire dalle ore 15.

Si parlerà di come l’Uomo solo nel Cosmo è la sintesi capace di Decidere e Inventare Futuro e lo si farà per mezzo di 13 storie, quelle degli speakers selezionati quest’anno, che si troveranno a Spoleto per ispirare il pubblico presente in sala e quello collegato a distanza.

Quattro imprenditori sul palco: Romi Fuke e Federica Mariola parleranno del potere delle relazioni mentre Olga Urbani e Sonny Zanfardino della forza interiore che li ha guidati verso il successo. Il fisico Andrea Buri racconterà la sua esperienza di imprenditore ventitreenne in rapporto a generazioni distanti dalla sua; la cancer coach Mara Mussoni spiegherà come migliorare la vita delle persone malate; l’artista Mihaela Vengher racconterà come superare il blocco creativo. E poi un papà speciale, Marco Meroni, pronto a condividere con il pubblico la sua sfida quotidiana. Ancora il ricercatore in scienze dell’informazione, specializzato in realtà immersiva Massimiliano Nicolini; l’autore e divulgatore Italo Pentimalli e la sua missione per aiutare le persone a trasformare la propria vita in quello che vorrebbero, il formatore Golia Pezzulla e il segreto del carisma. Sul palco anche due giovani ingegneri Francesco Schembari e Federica Vagnone, che insieme ai loro team di lavoro hanno deciso di investire tutto in due settori diversi il motociclismo e lo spazio. Schede complete qui https://tedxspoleto.it/#speaker

Sul palco del Caio Melisso a lanciare il suo messaggio lo scorso anno c’era anche il Primo Cittadino Andrea Sisti:“Il TedxSpoleto è un momento di confronto e di ascolto che, come amministrazione comunale, consideriamo tra gli appuntamenti di grande valore e prospettiva per la città. Questo non solo perché, giunto alla terza edizione, il livello dei relatori che parteciperanno continua ad essere di particolare interesse per il pubblico, ma anche perché un evento così strutturato permettere di immergersi in un racconto unico, seppur a più voci, fatto di esperienze umane e professionali, di considerazioni utili per lo sviluppo e la crescita di una comunità e di spunti di riflessione profonde e mai banali. Crediamo alla validità di questo evento e continueremo a sostenerlo anche in futuro”.

I biglietti in presenza sono esauriti da giorni, disponibili invece a prezzo speciale quelli per assistere in streaming allo spettacolo.

Maggiori info su tedxspoleto.it