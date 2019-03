Teatro Nuovo, lavori contro le infiltrazioni d’acqua

Effettuato l’intervento di riparazione relativo al canale di gronda del Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”. Lo rende noto il Comune di Spoleto, spiegando che i lavori si sono resi necessari a causa di un’infiltrazione che, da oltre un anno, stava interessando la parte sinistra della facciata del Teatro. La riparazione ha interessato la parte terminale della copertura in coppi, in particolare quella a ridosso dell’inizio del cornicione ed è stata effettuata tramite cestello elevatore per consentire di intervenire direttamente sulla copertura.

La macchia che si è creata sulla facciata a causa dell’infiltrazione, verrà monitorata fino alla fine dell’estate (dovrebbe asciugarsi nell’arco di qualche mese). Il controllo servirà ad effettuare una serie di verifiche per valutare la necessità di ulteriori interventi, che potrebbero interessare la facciata del Teatro relativamente all’intonaco e al colore.

L’impalcatura di protezione, attualmente presente nel punto di accesso alla mobilità alternativa, verrà lasciata fino al termine delle attività di monitoraggio.

