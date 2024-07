Teatro in lutto, Spoleto e La Maschera piangono la morte di Piero Teso - Tuttoggi.info

E’ in lutto il teatro di Spoleto: Piero Teso, il popolare attore della benemerita compagnia La Maschera, si è spento nella notte scorsa. Avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 30 luglio.

Del gruppo teatrale diretto da Gianfrancesco Marignoli è stato, oltre che tra i fondatori, uno dei più apprezzati protagonisti di innumerevoli commedie, in dialetto e non solo.

Eccellente interprete e caratterista di rara bravura, la sua presenza era per tutti quel quid in più che riusciva a tramutare ogni esperienza in un successo, ad alleviare le tensioni che ad ogni apertura di sipario colpiscono gli attori, specie i più giovani.

Negli ultimi anni, a causa della malattia, aveva ridotto al minimo anche la sua presenza in platea. L’ultima sul palco fu tre anni fa, per la festa dei 90 anni di Marignoli.

La notizia della morte di Teso sta facendo il giro della città dove l’attore era molto conosciuto e stimato. “Questo lutto lascia un vuoto non solo tra gli attori e quanti lavorano per La Maschera, ma in tutto il teatro amatoriale italiano” dicono dalla compagnia.

Tuttoggi vuole ricordarlo con una breve selezione di foto sul palco, ora da solo (davanti alla locandina di “Un ternu a Monterone”, un cult de La Maschera, o per “Primavera a teatro“), ora con Fausto di Cicco Pucci (Cameretta a tre letti) e ancora con Antonio Rosati e Marcello De Angelis.

Su youtube, tra le altre rappresentaioni, si può rivedere quella de Lu Forestieru (clicca qui) in cui Piero Teso offrì una delle sue più grandi interpretazioni.

Alla moglie Leonarda e ai figli Amedeo, Teresa e Stefano giunga l’abbraccio della redazione di Tuttoggi.

Le esequie si terranno domani, lunedì 8 luglio, alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di Santa Rita.

