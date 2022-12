Teatro dialettale e solidarietà, al Secci di Terni due spettacoli per Rebecca - Tuttoggi

Sarà un’occasione per apprezzare la storica compagnia dialettale ternana, che mosse i primi passi all’ombra del campanile della chiesa di San Gabriele, sotto la supervisione dell’allora parroco Don Fernando Benigni. Un gruppo teatrale che da anni propone commedie in vernacolo in piazze, parrocchie, borgate, molto sensibile sul fronte della solidarietà.

Per informazione contattare i numeri 348 5819436-328 9039521.