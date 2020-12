Tavola della Pace, l’impatto del Covid-19 sui diritti umani - Tuttoggi

L’Assemblea sarà aperta dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina e dalla viceMinistra, Anna Ascani

Per promuovere una cultura diffusa dei diritti e della responsabilità, giovedì 10 dicembre, si svolgerà un evento inedito: una Lezione pubblica sui diritti umani e la responsabilità fatta interamente dagli alunni e studenti delle scuole di 15 regioni, dall’infanzia alla secondaria di II grado.

Assemblea aperta

L’Assemblea sarà aperta dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina e dalla viceMinistra, Anna Ascani. La Lezione si svolgerà via ZOOM e YouTube nell’ambito dell’Assemblea delle scuole italiane sui Diritti e le Responsabilità in programma dalle 9.30 alle 12.00 ( vedi il programma) e sarà seguita dalle ore 12.00 alle 13.30 da una Conferenza universitaria sull’impatto del Covid-19 sui diritti umani (vedi il programma).

L’Assemblea Grande e la Conferenza sull’impatto del Covid-19 sui diritti umani

L’Assemblea Grande e la Conferenza sull’impatto del Covid-19 sui diritti umani sono promossa da: Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, Rete delle Università per la pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, Archivio Pace Diritti Umani della Regione Veneto, Provincia di Perugia, Comune di Padova.