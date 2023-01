Tasso alcolemico oltre il consentito: sbatte contro un'auto in sosta

Per il giovane patente ritirata e denuncia

Con un tasso alcolemico sei volte superiore al consentito, ha sbattuto contro un’auto in sosta in una strada periferica. Sul posto, in una zona sono intervenuti gli agenti della Polizia di Foligno che hanno potuto constatare come un giovane, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, era andato ad impattare contro un’autovettura in sosta, danneggiandola.

L’esame positivo

Una volta verificato lo stato di salute del conducente ed esclusa la necessità di ricorrere alle cure dei sanitari, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e, ipotizzando che la perdita del controllo dell’auto fosse dipesa da una condizione di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, hanno sottoposto il giovane alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo.