TARI Todi, ecco le fasce di esenzione dal pagamento - Tuttoggi

È stato approvato ieri dalla Giunta Municipale l’ultimo tassello del sistema della Tassa dei Rifiuti per l’anno 2020.

Come è noto, il Comune di Todi è riuscito a ridurre le tariffe del 2020 (rispetto al 2019), nonostante gli investimenti che hanno visto la luce, negli ultimi anni, nella nostra città.

L’estensione del sistema porta a porta nel centro storico, la sostituzione di tutti i cassonetti di antica generazione con quelli nuovi in acciaio corten, l’implementazione della tariffa puntuale (unico comune in Umbria al di sopra dei 15.000 abitanti), l’installazione delle isole ecologiche informatizzate, sono solo degli esempi del grandissimo lavoro svolto negli ultimi anni.

A ciò si aggiunga la decisa rimodulazione del pagamento per le strutture ricettive, che adesso pagano in base al loro modo di utilizzare il servizio e non in base alla loro dimensione come accadeva in precedenza.

Oggi, nonostante le difficoltà di bilancio con cui devono misurarsi gli enti locali, si arriva a questo risultato.

Nel Comune di Todi non pagano la TARI per le utenze domestiche i seguenti nuclei familiari:

• Fino ad una ISEE di 8.265,00 con 1 o 2 componenti

• Fino ad una ISEE di 12.000,00 con 3 componenti

• Fino ad una ISEE di 15.000,00 con 4 componenti

• Fino ad una ISEE di 20.000,00 con 5 componenti