Tari, pagamento unico o in 4 rate: le date | Il conguaglio slitta al 2022

Via libera dalle Commissioni consiliari comunali | L'eventuale conguaglio posticipato al 2022 per venire incontro alle esigenze di fammiglie e attività

Tari saldata con un unico pagamento o in quattro rate. La I e II Commissione consiliare, rispettivamente Affari Istituzionali e Bilancio, nella seduta congiunta di questa mattina, presieduta dal consigliere Nannarone, hanno esaminato la Preconsiliare n. 1056 del 14.04.2021, relativa alla definizione delle scadenze di versamento della Tari per l’anno 2021, approvandola a maggioranza.

Alla seduta hanno preso parte anche l’Assessore al Bilancio Cristina Bertinelli e il dott. Dante De Paolis Dirigente dell’Area Servizi Finanziaria e ad interim della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli.

È stato lo stesso dirigente De Paolis a spiegare che, per l’anno in corso, sarà possibile pagare la tariffa sui rifiuti con due modalità: in una rata unica entro il 16 giugno prossimo, oppure in quattro rate al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

L’importo da versare per l’anno in corso sarà calcolato sulla base delle tariffe 2020, applicando l’eventuale conguaglio alle tariffe 2021 sugli avvisi di pagamento della prima rata relativa al 2022.

“La modalità di pagamento suddetta – ha precisato l’assessore Bertinelli – è stata possibile a seguito del disallineamento tra il Pef e il bilancio di previsione, che dà la possibilità di spostare il termine per la definizione delle tariffe al 30 giugno prossimo. Tuttavia, dobbiamo tenere conto anche della necessità dell’ente di avere un flusso finanziario in entrata derivante, appunto, dalla bollettazione. L’eventuale conguaglio – ha concluso Bertinelli – è posticipato al 2022 in modo da venire incontro alle esigenze di famiglie e operatori che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria”.

Il consigliere Pd Paciotti ha espresso perplessità, sottolineando come, a suo avviso, la via scelta dall’amministrazione non rappresenti una risposta adeguata alle esigenze dei cittadini. “Una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo –ha detto- avrebbe richiesto una risposta altrettanto eccezionale da parte dell’amministrazione. Se vi è una maggiore certezza rispetto al 2020, l’ipotesi del conguaglio comunque rischia di mettere in difficoltà ulteriore chi già è stato messo in crisi dalla pandemia”. Per questo, Paciotti ha annunciato l’astensione dei gruppi di centrosinistra.