Tari, a Deruta rinvio al 30 giugno per la prima rata - Tuttoggi

Il pagamento della prima rata della Tari è stato prorogato al prossimo 30 Giugno: è quanto stabilisce la delibera della giunta comunale di Deruta, dello scorso 22 aprile.

La decisione di proroga – il termine, da regolamento Comunale, era al 30 aprile prossimo – è dovuta al perdurare della fase di emergenza sanitaria; inoltre, lo slittamento permetterà di valutare le misure più adeguate per venire incontro alle famiglie e alle imprese, in questo periodo di difficoltà.

Il Sindaco Michele Toniaccini, insieme all’assessore al Bilancio e Tributi, Francesca Marchini, rendono noto che il termine di pagamento della TARI 2021 sarà suddiviso in due rate in acconto: il 30 giugno e il 31 luglio e due rate a saldo da pagare entro la data del 30/09/2021 e 31/10/2021.

Nel mese di maggio la Giunta interverrà nuovamente a sostegno delle imprese, che sarebbero chiamate a pagare la tassa sui rifiuti, ma che, di fatto, non hanno prodotto, a causa della chiusura. In questo senso, sarà pubblicato un bando per la riduzione delle tariffe TARI come già effettuato nel 2020. Anno in cui, proprio a causa dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale aveva introdotto apposite agevolazioni per le utenze più direttamente coinvolte dai provvedimento di chiusura o limitazioni delle proprie attività applicando riduzioni che in termini di percentuali sono state tra le più alte dell’intero territorio regionale.