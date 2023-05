Targhe occultate, nell’auto un coltello e un’ascia

Il giovane fermato dalla polizia dopo una segnalazione alla centrale operativa: denunciato per furto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

La scorsa notte una telefonata alla Sala Operativa segnalava la presenza di un’auto sospetta nel quartiere di San Sisto, intenta ad aggirarsi con le luci spente e con le targhe coperte nei dintorni di un supermercato. Gli agenti sono riusciti in poco tempo ad intercettarla all’altezza del passaggio a livello di San Sisto, in direzione Madonna Alta.

Alla guida c’era una conducente – poi identificato come cittadino italiano classi 1994 – che ha mostrato fin da subito un evidente nervosismo. Per questo motivo è stato sottoposto a controllo, esteso anche all’autovettura. Le targhe dell’auto erano state occultate con dei fogli di carta. Inoltre, all’interno del bagagliaio, gli agenti hanno rinvenuto 4 pancali di legno del quale il 29enne non è stato in grado di motivare il possesso.

Solo in un secondo momento, incalzato dalle domande degli agenti, l’uomo ha confermato di averli asportati da un supermercato ubicato poco distante. L’approfondimento dei controlli ha permesso di ritrovare all’interno dell’autovettura anche un coltello e un’ascia.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre, con l’ausilio degli agenti della polizia stradale, a carico del 29enne sono state elevate due contravvenzioni per le violazioni relative all’occultamento delle targhe e per la mancanza della documentazione al seguito.