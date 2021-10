Tamponi drive through, cambia la postazione: tutti a Ca’ Rapillo

In cerca una sede sul territorio folignate per evitare disagi

A seguito della nota della Questura di Perugia – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno, dello scorso 17 settembre, nella quale si comunica la necessità, “per motivi di sicurezza e di ordine pubblico”, di trasferire in altro luogo la postazione tamponi drive through dall’area antistante lo stadio “Blasone”, la direzione strategica dell’azienda sanitaria ha disposto, con provvedimento di urgenza, lo spostamento provvisorio, da sabato 2 ottobre, della postazione presso l’area pertinenziale del Punto vaccinale di Spello “Cà Rapillo”.

Comunicata la variazione

Gli operatori del distretto sociosanitario e del servizio di Igiene e Sanità Pubblica stanno ricontattando telefonicamente i cittadini già prenotati per comunicare loro la variazione, in attesa dell’individuazione di un’area adeguata nel territorio comunale di Foligno che possa accogliere le tre tensostrutture utilizzate dall’Azienda Usl Umbria 2 per tali attività di controllo.

In cerca sede nel territorio di Foligno

A tal proposito è in corso una interlocuzione con l’Amministrazione municipale di Foligno e tra gli uffici tecnici di Comune e Usl per la sistemazione definitiva di un’area, che verrà comunicata nei prossimi giorni.