Tamponi Covid, per Narni e Amelia chiude il 'drive' e aprono i distretti - Tuttoggi

Tamponi, chiudono i punti drive a Narni e Amelia: operativi i distretti in piazza Augusto Vera e via Tuderte

La Usl2 informa la cittadinanza residente nel distretto di Narni e Amelia che da mercoledì 1 marzo, in seguito alla chiusura delle postazioni tamponi in modalità “drive through”, i test diagnostici per il Covid-19 verranno effettuati ad Amelia nella sede del distretto in piazza Augusto Vera e a Narni Scalo, nel Punto Erogazione Servizi di via Tuderte.

Tamponi Covid in calo

La disposizione organizzativa è stata assunta dalla direzione del distretto di Narni-Amelia dell’Azienda Usl Umbria 2 in ragione dell’attuale situazione epidemiologica e della conseguente significativa diminuzione del carico di lavoro delle postazioni tamponi.