Tamponamento tra auto a San Maiano, una 67enne in ospedale

share

Incidente a San Maiano, questa mattina (domenica 17 febbraio), intorno alle ore 9, in direzione nord. Una Kia, condotta da un 26enne di Città di Castello, ha tamponato una Opel, alla cui guida vi era una 67enne, anch’essa tifernate. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, 118 e Polizia municipale. Ad avere la peggio è stata la donna, finita in ospedale ma in buone condizioni. Notevoli i disagi alla circolazione.

share

Stampa