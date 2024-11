Tamponamento sulla Terni-Orte | La galleria è chiusa per davvero, ma è una esercitazione - Tuttoggi.info

Grave tamponamento sulla Terni-Orte, ma è la simulazione per una esercitazione congiunta tra Vigili del Fuoco, Polizia stradale ANAS e 118-

Il tutto è andato in scena nella serata di mercoledì 27 novembre, quando è stato simulato un incidente, all’interno della galleria di San Pellegrino sul raccordo Terni Orte. Nello specifico è stato inscenato un grave tamponamento tra un autocarro e un autovettura, il cui conducente rimaneva ferito e incastrato.

A complicare il tutto, il fumo, prodotto artificialmente che obbligava i vigili del fuoco ad indossare gli autoprotettatori (bombole con aria) rendendo il soccorso più faticoso. Intanto i potenti estrattori di fumo che della galleria ripulivano l’aria consentendo, poi anche al 118 di operare. La galleria è rimasta chiusa dalle 21 alle 24: un piccolo disagio per gli automobilisti deviati sulla statale che ha però permesso di testare positivamente tutte le forze che entrano in campo in determinati scenari.