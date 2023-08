Tagli scuola, assessore Altamura "Tavolo in Regione e in Provincia" - Tuttoggi.info

Tagli scuola, l'assessore Altamura risponde all'atto politico delle minoranze "Aspettiamo il confronto in Regione"

“Terni saprà affrontare il nuovo dimensionamento scolastico – dichiara l’assessora alla Scuola Viviana Altamura, rispondendo all’atto politco delle minoranze – il taglio delle classi è un tema che conosco bene, che è nella mia agenda fin dal mio insediamento, è un problema con cui ci troveremo a fare i conti, purtroppo, sempre più spesso, dati i dati demografici, almeno finché non cambieranno i criteri con cui si formano le classi, che sono ancora quelli del decreto 81, che nessun altro governo tra quelli che si sono succeduti ha mai modificato. Confermo che parteciperò alla riunione regionale nei primi giorni di settembre indette sul tema del dimensionamento scolastico”.

Tagli scuola, tavolo in Regione e in Provincia

“Non solo parteciperò a quella prevista per il 6 settembre ma avrei piacere di partecipare anche a quella del 7 settembre alla Provincia di Terni perché vorrei avere un quadro provinciale più ampio delle criticità, essendo Terni il comune più grande su tutto il territorio. Inoltre aggiungo che di sicuro convocherò dopo tali incontri, un tavolo di condivisione in Comune, con i dirigenti scolastici del settore della primaria, e, se fosse possibile, anche in collaborazione con la provincia. Mi riservo perciò – conclude l’assessore Altamura – di dare maggiori informazioni dopo i due incontri convocati dalla Regione”.