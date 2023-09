“Svincolo Nord, lavori da rinviare a dopo I Primi d’Italia”

Amoni si appella al sindaco perché chieda ad Anas di spostare i lavori che dovrebbero iniziare lunedì 25 settembre

Il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, figura chiave nell’organizzazione de ‘I Primi d’Italia’ che si terranno a Foligno dal 28 settembre al 1 ottobre, rivolge una pressante richiesta al sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. L’oggetto della richiesta riguarda i lavori stradali imminenti programmati dalla società Anas, che prenderanno il via lunedì 25 settembre e comporteranno la temporanea chiusura dell’uscita ‘Foligno Nord’, la principale via di accesso al centro cittadino.

Amoni, con un tono di preoccupazione per l’impatto economico che questa situazione potrebbe avere sulla città, chiede un intervento diretto dell’amministrazione comunale affinché ritardi l’inizio dei lavori stradali. La tempistica scelta per questi lavori coincide infatti con uno dei momenti più cruciali per Foligno, quando la città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per ‘I Primi d’Italia’, un evento di grande richiamo turistico e commerciale.

Così Amoni: “Chiediamo al sindaco di dimostrare buonsenso in questa situazione. La chiusura dell’uscita ‘Foligno Nord’ durante la nostra manifestazione rappresenterebbe un grave disagio per gli esercenti e per l’intera economia della città. Siamo certi che, con la sua saggezza e sensibilità verso le esigenze della comunità, potremo trovare una soluzione che concilierà la realizzazione dei lavori stradali con il successo dell’evento”.

La decisione finale su questa delicata questione spetterà ora al sindaco Zuccarini, che dovrà valutare attentamente i possibili impatti dei lavori sulla città e sulla manifestazione.