Sviluppumbria, Zuccarini incontra Sciurpa: "Un incubatole di imprese"

Rilancio per il polo folignate di Sviluppumbria. E’ quello che è uscito dal vertice tra il sindaco Stefano Zuccarini e l’amministratrice di Sviluppumbria, Michela Sciurpa è il nuovo Amministratore , avvenuto nella sede folignate, con l’assessore Michela Giuliani.

Sviluppumbria: “La struttura come un incubatole di imprese”

“Ieri mattina, insieme all’assessore Michela Giuliani, ho ricevuto a Foligno Michela Sciurpa, nuovo amministratore unico di Sviluppumbria, che si occupa di sviluppo e crescita dell’economia regionale – spiega il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini – E’ intenzione dell’amministrazione comunale, rilanciare in maniera strategica e concreta il polo folignate, sito nel cuore de ‘La Paciana’. La struttura dovrà diventare un vero e proprio incubatore di imprese, e ci siamo seduti intorno ad un tavolo per elaborare proposte e progetti sinergici. Un volano per il territorio, un valore aggiunto per lo sviluppo imprenditoriale, commerciale e turistico della città, che offre supporto logistico, informativo e formativo a start-up ed aziende. Foligno si riappropria concretamente di questo sito, grazie infatti all’accordo con Michela Sciurpa, avremo a disposizione spazi e strutture, per attività a servizio delle imprese del territorio”.