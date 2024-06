Sviluppumbria raddoppia su Terni: nuova sede in centro, sostegno totale all'Incubatore di Sabbioni - Tuttoggi.info

I servizi offerti da Sviluppumbria non sono venuti mai meno e ora vengono rafforzati al fine di essere più vicino al territorio

Sviluppumbria raddoppia su Terni, aprendo una nuova sede in centro e continuando nel contempo a guidare l’incubatore di imprese Bic situato a Sabbione. Grazie al sostegno portato avanti con convinzione dalla Regione Umbria, la Società per lo sviluppo economico continuerà, infatti, a farsi carico interamente dei costi di gestione dell’incubatore, senza partecipazione alle spese da parte del Comune e della Provincia di Terni. I servizi offerti da Sviluppumbria non sono venuti mai meno e ora vengono rafforzati al fine di essere più vicino al territorio, per poter fornire tutti i sostegni di orientamento e assistenza, anche per l’erogazione degli incentivi alle aziende, alle famiglie e ad Enti locali, con continuità e professionalità, in linea con quanto fatto in questi anni.



Così come la gestione dell’incubatore che fino al 31 dicembre (prorogabile per altri sei mesi) è garantita, grazie ad una convenzione proposta da Sviluppumbria all’Amministrazione comunale, con la prosecuzione delle attività di incubazione e di servizi di supporto indispensabili sia per le imprese del territorio che per la comunità ternana. A carico della Società regionale restano, come detto, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, di proprietà comunale, e i contratti per le utenze.

Nell’area dell’incubatore sono presenti strutture immobiliari di proprietà della Provincia e del Comune di Terni, oltre ad altre unità immobiliari di Invitalia Partecipazioni, la quale ha messo in vendita la sua parte. Nella convenzione sono riportati in maniera specifica la natura e la tipologia dei servizi erogati, necessari per le imprese incubate e per il mantenimento in sicurezza dell’immobile, comprensiva di un’analisi costi-ricavi che dimostra l’equilibrio economico del progetto. Una convenzione che prevede una eventuale proroga alle medesime condizioni per ulteriori sei mesi, purché venga garantito l’equilibrio economico e previo nulla osta della Provincia di Terni.

Tra le attività portate avanti da Sviluppumbria per lo sviluppo del territorio, c’è il supporto alla predisposizione e all’attuazione di progetti di investimento coerenti con le politiche di intervento definite dalla Regione in materia di promozione turistica (partecipazione degli operatori a fiere nazionali e internazionali) e valorizzazione del patrimonio immobiliare, nonché l’organizzazione e la partecipazione ai grandi eventi regionali (come UmbriaLibri).

In assistenza alla Regione Umbria, nel 2023 l’attività di Sviluppumbria si è andata consolidando per promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusiva e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati. La società, in particolare, si occupa dell’attività di assistenza e gestione di contributi verso le famiglie umbre (borse di studio, sostegno allo sport, etc.) Un’attività che ruota intorno a quella cardine: supporto alle agevolazioni e ai progetti di assistenza a sostegno delle imprese del territorio. Questa è l’attività principale della Società, con 52 progetti, 33 dei quali hanno riguardato la progettazione e lo sviluppo di strumenti agevolativi, la definizione, in attuazione delle politiche regionali, dei bandi e dei programmi operativi finalizzati alla concessione delle agevolazioni. Altri 7 progetti, aventi come destinatari le imprese, hanno riguardato le attività di orientamento, informazione, supporto e assistenza alle imprese nonché di scoperta imprenditoriale.

Con la Convenzione appena sottoscritta, Sviluppumbria conferma così il suo impegno nel supportare le imprese del territorio ternano, assicurando una gestione efficiente e orientata alla crescita e all’innovazione. La sinergia con le istituzioni locali e regionali rappresenta un elemento chiave per il successo delle iniziative a sostegno dello sviluppo economico di Terni, a 360 gradi.