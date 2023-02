Sviluppo Locale, spazio al Terzo Settore con il GAL Valle Umbra e Sibillini - Tuttoggi

In streaming e in conference call si è tenuto un incontro molto partecipato con il mondo dell’associazionismo

Non si ferma l’attività del GAL Valle Umbra e Sibillini che procede a passo spedito verso la candidatura a soggetto attuatore delle politiche LEADER nell’Area omogenea della dorsale appenninica meridionale in Umbria, con la definizione di una proposta di strategia di sviluppo locale 2023-27. Scadrà infatti martedì 28 febbraio il bando regionale in vista del quale, per perfezionare il suo piano strategico raccogliendo sollecitazioni e proposte dagli stakeholder, l’associazione ha promosso una serie di incontri nei territori.

L’ultimo è stato martedì 21 febbraio in conference call su Zoom e in diretta live streaming su You Tube, dedicato al mondo del volontariato e dell’associazionismo. Un appuntamento molto partecipato, con oltre 40 presenti in collegamento, in cui il presidente e il direttore del GAL Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini e David Fongoli, hanno incontrato autorevoli rappresentanze del terzo settore che nel territorio svolgono funzioni sociali e di presidio delle aree marginali.