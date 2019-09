Sviluppo economico, è il dem Fausto Libori il nuovo consulente del sindaco de Augustinis

E’ Fausto Libori, funzionario del Comune di Spoleto da non molto in pensione, 64 anni, esponente del Pd con importanti incarichi politici alle spalle, il nuovo consulente del sindaco Umberto de Augustinis per lo sviluppo economico.

Dopo le dimissioni di Rosario Murro (che è coordinatore locale di Fratelli d’Italia), presentate a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato, il primo cittadino ha nominato, a sorpresa, al suo posto il dem Libori. Una scelta destinata a far discutere politicamente, sia all’interno della maggioranza che nell’opposizione.

Se è vero infatti che, professionalmente, Fausto Libori ha tutte le carte in regola per affiancare il sindaco nel seguire le vertenze economiche cittadine (è stato a lungo funzionario del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Spoleto), non si può nascondere che è un uomo espressione del centrosinistra (Pd ex Margherita) chiamato a collaborare con un’Amministrazione comunale a trazione leghista.

Numerosi gli incarichi politici svolti dall’ex funzionario comunale in pensione. L’ultimo quello di portavoce del sindaco Daniele Benedetti (2009 – 2014), ma prima anche presidente dell’Ato 3 (dal 2005 al 2009), consigliere provinciale (dal 1999 al 2004), vicesindaco nella Giunta di Alessandro Laureti (dal 1995 al 1997). Tutti appunto in quota centrosinistra.

Dal Comune di Spoleto, ad annunciare l’incarico, è una stringata nota: “Questa mattina è stato firmato il decreto sindacale che incarica Fausto Libori di assistere il sindaco Umberto de Augustinis nell’ambito delle problematiche d’indirizzo, coordinamento e programmazione dei tavoli di partecipazione e confronto fra l’amministrazione comunale, i rappresentanti sindacali e le imprese. L’incarico, che è a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio comunale, decorre da oggi lunedì 16 settembre e avrà la durata di un anno (eventualmente prorogabile)”.

