Supermercati Gala, denuncia dei sindacati "Inadempienze contrattuali e delle norme su sicurezza" - Tuttoggi

“Inoltre – continuano Filcams, Fisascat e Uiltucs – per le trasferte fatte presso altri punti vendita non viene riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio: un comportamento inaccettabile, aggravato dall’aumento dei costi della benzina”.

A queste problematiche si aggiunge il fatto che i dipendenti sarebbero costretti a svolgere mansioni di pulizia “straordinaria”, in particolare dei bagni, con gli stessi indumenti con cui poi si servono i clienti: “Pulizie fatte perciò senza preparazione, protezioni e indumenti adeguati, senza tener conto del Covid e di possibili contaminazioni”. Non mancherebbero poi “comportamenti antisindacali”, in quanto “in più di un occasione sono stato negati spazi per le assemblee”.

“Tutto questo è intollerabile – concludono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – crediamo che sia urgente un confronto con la proprietà e la richiesta di un nuovo management, con il quale sia possibile costruire relazioni sindacali per lo sviluppo aziendale e per migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti. Il più alto valore sociale a cui un’azienda come l’Abbondanza dovrebbe aspirare per arricchire il territorio passa attraverso il rispetto dei lavoratori e delle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza, a partire dal Ccnl applicato e sottoscritto dall’associazione datoriale, alla quale la stessa Abbondanza Srl ha aderito”.