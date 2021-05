Supercoppa di C, si inizia con Perugia – Como | Il derby al Liberati

Il sorteggio: la Ternana riposa nella prima giornata, poi affronterà rispettivamente gli sconfitti e i vincitori della sfida del Curi

Perugia già in campo sabato 8 maggio per la prima giornata del minitorneo tra le tre vincenti dei gironi della Serie C che aggiudicherà la Supercoppa 2020-21.

Perugia – Como sarà infatti la prima partita, decisa oggi nel sorteggio. Chi vincerà la sfida del Curi affronterà la Ternana nell’ultima giornata (sabato 22 maggio), chi perde subito sabato 15 maggio. Questo in base al regolamento della competizione. Che prevede che ciascuna squadra giochi una delle due partite in casa e l’altra in trasferta.

Le altre due partite, quindi, saranno Como – Ternana e Ternana – Perugia. Ma l’ordine lo stabilirà l’esito della prima sfida al Curi.

Il derby Ternana – Perugia avrà quindi come scenario il Liberati.

La Ternana ha dominato il girone C, conquistando 90 punti e staccando di ben 22 il Catanzaro, secondo in classifica. Battendo record su record, nonostante l’ininfluente sconfitta del Liberati nell’ultima giornata contro la Juve Stabia.

Il Como si è guadagnato la promozione con 75 punti, 7 in più dell’Alessandria.

Il Perugia ha chiuso il campionato a 79 punti come il Padova, grazie a 5 vittorie nelle ultime 5 gare: gli scontri diretti hanno premiato i grifoni.

Chi vince la Supercoppa

La Supercoppa di C va alla squadra che conquista più punti. In caso di arrivo a pari punti valgono, rispettivamente: la differenza reti nelle gare del girone di Supercoppa; il maggior numero di reti segnate nelle gare del girone di Supercoppa; il maggior numero di reti segnate nella gara esterna del girone di Supercoppa. In caso di ulteriore parità la Supercoppa si assegnerà con il sorteggio.