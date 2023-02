Superbike, esordio positivo per il ternano Danilo Petrucci - Tuttoggi

Superbike sotto la pioggia

Dopo una Superpole asciutta, la gara della Superbike si è svolta sotto la pioggia e tutti i piloti sono partiti con gomme rain. Petrucci, così, si è trovato a dover guidare per la prima volta la Ducati Panigale V4 R gommata Pirelli in condizioni di bagnato. La pioggia ha rimescolato i valori in campo emersi nella Superpole, ma Petrucci è riuscito a restare al centro, rimontando pian piano posizioni, fino alla settima.

Il confronto con Vierge

Nel giro conclusivo è stato attaccato da Vierge e nell’incrocio di traiettorie i due si sono toccati. Danilo ha tagliato il traguardo davanti allo spagnolo, ma la direzione ha penalizzato il pilota del Barni Spark Racing Team retrocedendolo in ottava posizione per la sua manovra “irresponsabile”.

Il commento di Petrucci

“È stata una buona giornata: posso essere contento di aver finito la prima gara viste le condizioni”, commenta Petrucci. “Era la prima volta che guidavo con queste gomme sul bagnato e non avevamo nessun riferimento per l’assetto, ma il team è stato molto bravo a mettermi a disposizione una moto con un setup che mi ha permesso di stare agevolmente nella top 10. È chiaro che vogliamo tutti di più, ma siamo stati comunque migliori dei debuttanti, e questo può già bastare per la prima gara”.