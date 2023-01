Super Grifo per un tempo, Brunori salva il Palermo nel finale (3-3) | Pagelle

Un gran gol di Olivieri riporta il Perugia sul +2 prima della pausa.

Ma nella ripresa il Palermo trova subito la rete della speranza e il Perugia, stanco e con alcuni cambi decisi anche dai cartellini, arretra il proprio baricentro, pur senza rischiare molto. Fino all’epilogo finale, con la grande giocata di Brunori.

La partita

2′ pt GOL PERUGIA, DI SERIO. Lisi batte rapidamente il fallo laterale sulla sinistra d’attacco sotto alla Nord per Di Serio, che entra in area e vedendo i difensori rosanero che arretrato per fermare l’eventuale scarico al centro, calcia in porta una prima volta e, sulla respinta di Pignacelli, ribadisce in rete.

5′ RIGORE PER IL PERUGIA. Contropiede dei biancorossi, Olivieri tocca per Lisi a sinistra, con Gomez che nel tentativo di recuperare scivola e ostacola l’esterno del Perugia che finisce a terra. Tutto davanti all’arbitro che non ha dubbi e fischia il rigore, nonostante le proteste del Palermo. Il Var non interviene e il rigore viene confermato.

7′ pt GOL PERUGIA, CASASOLA. Dal dischetto va Casasola, il cui destro incrociato e angolato viene solo toccato da Pignacelli e finisce in rete. Partenza fulminea degli uomini di Castori. Il Palermo, irretito dal pressing forsennato dei biancorossi, non riesce a superare la metà campo.

13′ pt Ci prova Lisi, para Pignacelli.

15′ pt OCCASIONE PERUGIA Sul rinvio dalle retrovie Olivieri approfitta della scivolata di Gomez e si ritrova davanti a Pignacelli, che riesce a deviare il suo piatto.

18′ pt OCCASIONE PERUGIA La rovesciata improvvisa di Olivieri è destinata sotto la traversa, ma Pignacelli riesce a deviare.

23′ pt GOL PALERMO, MACCARI. Sulla punizione calciata dalla trequarti si sinistra da Valente, Maccari stacca da solo a centro area e insacca nell’angolino. Il Palermo, sin qui mai pericolo, dopo aver rischiato di affondare, riapre la partita.

38′ pt GOL PERUGIA, OLIVIERI. Il numero 11 biancorosso chiude la triangolazione con Di Serio con uno splendido colpo da biliardo che si insacca nell’angolino alla sinistra di Pignacelli. Splendida azione e altrettanto bella conclusione.

40′ pt OCCASIONE PERUGIA Olivieri in contropiede si fa mezzo campo, poi entra in area e calcia, pur da posizione defilata, costringendo Pignacelli a salvarsi in corner.

47′ pt Di Serio cade in area sulla sbracciata di Marconi, che sembra colpirlo in modo intenzionale. L’arbitro non fischia e il Var non lo richiama.

47′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 3-1. Perugia straripante, sotto il piano tattico e atletico. Con tante occasioni da gol create e una sola chance offerta al Palermo, quella della rete dei rosanero. Fin qui pagano le scelte di Castori, che davanti si è affidato alla linea verde.

3′ st GOL PALERMO, VALENTE. Sulla girata di Valente all’interno dell’area, il tocco involontario di Santoro mette fuori causa Gori.

23′ st Colpo di testa di Marconi, Gori para senza problemi la conclusione debole e centrale.

44′ st GOL PALERMO, BRUNORI. Sul cross di Valente, Brunori anticipa Sgarbi e sigla il pari.

45′ st Saranno 4 i minuti di recupero.

49′ st PERUGIA – PALERMO FINISCE 3-3.

Tabellino e pagelle

Perugia – Palermo

2′ pt Di Serio (Pe), 7′ pt Casasola, rig. (Pe), 23′ pt Marconi (Pa), 36′ pt Olivieri (Pe), 3′ st Valente (Pa), 44′ st Brunori (Pa)

Perugia: Gori 6, Sgarbi 6, Curado 7, Dell’Orco 7.5, Casasola 7.5 (43′ st Rosi sv), Bartolomei 6.5, Santoro 6 (36′ st Iannoni sv), Lisi 6.5 (1′ st Paz 5.5), Olivieri 7.5 (36′ st Matos sv), Di Serio 6.5 (18′ st Di Carmine 6). All. Castori 6.5.

Palermo: Pigliacelli 7, Gomez 4.5 (38′ st Bettella sv), Marconi 6 (38′ st Damiani sv), Sala 6, Mateju 5.5, Nedelcearu 5, Segre 5.5 (21′ st Broh 5.5), Saric 6 (33′ st Vido 5), Di Mariano 5 (21′ st Soleri 6), Brunori 7.5. All. Corini 6.

La partita dei Grifoni

Gori 6: praticamente inoperoso, incolpevole sulle tre reti subite. Un suo rilancio sbagliato mette i brividi ai tifosi.

Sgarbi 6: nel finale è incollato a Brunori, che però lo brucia con un guizzo da attaccante di razza.

Curado 7: anche lui resta a guardare Marconi che stacca in area. Poi francobolla Brunori, che però si riscatta nel finale.

Dell’Orco 7.5: grande partita, in fase difensiva e nell’impostazione dal retro, nel primo tempo.

Casasola 7.5: è ormai il rigorista più affidabile del Perugia e dal dischetto sembra chiudere la partita dopo appena 7 minuti. Spinge sulla fascia, poi cala insieme a tutta la squadra nella ripresa (43′ st Rosi sv).

Bartolomei 6.5: buona regia dal basso nel primo tempo, nella ripresa deve badare a contenere.

Santoro 6: rimedia un cartellino ed è sfortunato nella deviazione sul tiro di Valente (36′ st Iannoni sv: pochi minuti in cui il Perugia soffre).

Lisi 6.5: in avvio è grande protagonista, con il fallo laterale battuto astutamente e nell’episodio del rigore. Tanta generosità lo porta però a compiere troppi falli, anche inutili. Da uno di questi arriva il primo gol del Palermo, nell’unica occasione (1′ st Paz 5.5: entrato per Lisi ammonito, non è all’altezza su quella fascia. Da brivido un tentativo di conclusione in cui non liscia il pallone).

Olivieri 7.5: nel primo tempo è scatenato, anche se il portiere del Palermo, con cui sembra avere un conto aperto, capitola solo nella splendida azione che porta al 3-1 (36′ st Matos sv: rivede l’erba del Curi, ma gli manca il passo gara).

Di Serio 6.5: sigla il vantaggio dopo appena due minuti, poi si offre, da centravanti d’area, per la triangolazione con Olivieri che vale il 3-1 (18′ st Di Carmine 6: prova a tenere alta la squadra, ma il Perugia della ripresa è sulle gambe).

All. Castori 6.5: nel primo tempo si vede il suo Perugia: aggressivo, pronto a ripartire, astuto negli episodi. Un gioco che però i Grifoni pagano in tenuta fisica e nelle ammonizioni, che lo costringono a cambi che peggiorano la squadra.