Suore Sacra Famiglia Spoleto, madre Paola Sisti nuova superiora generale | Foto

L’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto riunite in Capitolo hanno eletto, mercoledì 11 luglio 2018, come loro nuova Madre Generale suor Paola Sisti. La religiosa ha 69 anni, è stata missionaria in Brasile ed ora è stata chiamata dallo Spirito di Dio a governare l’Istituto per il Sessennio 2018-2023. “A lei auguriamo di cuore – viene evidenziato dall’Istituto – un fruttuoso servizio di autorevolezza verso tutte le suore, i laici e i missionari bonilliani e un cammino benedetto da Dio e dal beato Pietro Bonilli, sempre più attento ai segni dei tempi”.

La mattinata si era aperta con la Messa celebrata dall’Arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo. Madre Paola succede nell’incarico a suor Agnese Grasso.

Nella mattinata di oggi, giovedì 12 luglio, invece, il Capitolo Generale ha eletto il nuovo Consiglio Generale e l’Economa Generale che risulta ora così composto:

Prima consigliera e Vicaria Generale – Madre Agnese Grasso

Seconda Consigliera – sr, Andreilla Fioravanzo

Terza Consigliera – sr. Irenea Gisondi

Quarta Consigliera – sr. M. Antonieta Lopez Bueno

Quinta Consigliera e Segretaria Generale – sr. Provvidenza Orobello

Economa Generale – sr. Raffaella Di Santo

“Auguriamo alle Sorelle che hanno corrisposto alla scelta del Capitolo – scrivono le Suore della Sacra Famiglia sul loro sito internet – di poter vivere con serenità e impegno il loro mandato, supportate da tutta la Famiglia Religiosa che le ringrazia fin d’ora per il loro “Sì” generoso”.

A suor Paola Sisti ed al nuovo consiglio generale giungano gli auguri di buon lavoro anche dalla redazione di Tuttoggi.info.

