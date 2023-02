Suore di clausura troppo social: il convento toscano rifiuta la nuova superiora ternana - Tuttoggi

Il cambio della guardia sarebbe motivato, oltre che dalle segnalazioni delle autorità cittadine, anche dalla visita di un delegato apostolico: il verbale è stato secretato, e alla diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza – che nel frattempo ha visto anche un cambio di vescovo, dallo scorso settembre il cardinale Augusto Paolo Lojudice – è stata comunicata solo la decisione finale.

Le 13 suore, che secondo alcuni sarebbero state trasferite dall’Umbria dopo il sisma del 2016 ma che in realtà arriverebbero dall’Olanda anche se sarebbero in gran parte di origini marchigiane, sono oggi guidate da madre Diletta, già maresciallo delle guardie forestali marchigiane. La nuova superiora, comunicata il 13 febbraio, per decreto del dicastero vaticano per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita apostolica, arriva invece dal monastero San Magno di Amelia (Terni).

E se le suore “combattono” – e rischiano di perdere il convento e la riduzione allo stato laicale – la diocesi fa sapere che “continuerà a sostenere la presenza dell’istituzione religiosa. Ovviamente il tutto deve svolgersi in obbedienza alle leggi civili e alle disposizioni canoniche e nell’accoglienza delle disposizioni della Santa Sede. Al momento non risulta che sia stata data esecuzione alle disposizioni dei decreti della Santa Sede. Ci auguriamo – conclude la nota – che presto si possa trovare un accordo” e “in tale contesto si rende presente che non sono autorizzate in alcun modo raccolte di denaro da inviare a conti del monastero o intestati a persone fisiche“. (Foto di Ricardo Gomez Angel su Unsplash)