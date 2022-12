Suini e cinghiali, disagi nell’Orvietano per i controlli delle corate

Finora per le analisi delle corate bisognava andare altrove, ora i controlli nell'ex canile di Bardano, con dubbi sulle modalità di smaltimento

Disagi a Orvieto per i controlli sanitari su cinghiali e suini destinati al consumo domestico. La campagna di macellazione in accordo con la Regione, iniziata il primo dicembre e che andrà avanti fino al 31 gennaio, potrà essere effettuata solo a condizione che vengano pagati i diritti di macellazione di circa 17 euro per suino e che i visceri (lingua, trachea, polmoni, cuore, fegato e milza) vengano sottoposti a visita sanitaria solo in alcuni uffici territoriali del Ternano, ovvero a Terni, Narni Scalo, Amelia e Montecastrilli. Insomma, le aziende hanno pagato un servizio che, almeno in parte, non era garantito, richiedendo costi aggiuntivi per il trasporto.

Solo che a Orvieto finora le aziende non hanno potuto effettuare la visita veterinaria obbligatoria per consentire la macellazione a domicilio dei suini.