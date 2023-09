Successo per la prima edizione del torneo di basket "Pick' n roll - Daje Bi'" - Tuttoggi.info

Oltre 300 persone hanno partecipato domenica scorsa alla I edizione del torneo di basket PICK’ N ROLL - DAJE BI’, organizzata dall’Asd Giromondo Basket Spoleto, insieme agli amici di Gabriele Donati

Oltre 300 persone hanno partecipato domenica scorsa alla I edizione del torneo di basket PICK’ N ROLL – DAJE BI’, organizzata dall’Asd Giromondo Basket Spoleto, insieme agli amici di Gabriele Donati (Bibo), e patrocinata dal Comune di Spoleto.

Una giornata di festa all’insegna dello sport e della pallacanestro, una delle passioni di Gabriele Donati, che ha portato nel nuovo campo sportivo di Monteluco, nel giorno del suo compleanno, quattro squadre umbre Under15: l’Asd Giromondo Basket di Spoleto, UBS Foligno Basket, Interamna Basket Terni e il Bosico Basket Terni.

Quattro le partite del Torneo che si sono svolte nell’arco della giornata, con l’Asd Giromondo Basket che si è aggiudicata la prima edizione vincendo la finale contro Bosico Basket Terni.

A premiare le squadre il sindaco Andrea Sisti, che ha consegnato ai familiari di Gabriele la targa con uno dei suoi scatti esposti, in occasione dell’ultima edizione del Festival dei Due Mondi, a Palazzo Collicola nella mostra fotografica a lui dedicata Rock’n’Roll – il metallo quello puro non arrugginisce, il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, il vicesindaco Stefano Lisci e l’assessore Agnese Protasi.

“Oggi è una giornata di festa e di ricordo – sono state le parole del sindaco Sisti – di cui ringrazio i familiari e gli amici di Gabriele Donati e l’Asd Giromondo Basket. Vedere così tanti giovani uniti nello sport, in uno spazio rinnovato e reso nuovamente fruibile è per noi motivo di grande soddisfazione. Monteluco è il luogo dell’anima per antonomasia del nostro territorio, e credo che questa manifestazione, il suo valore, lo spirito che ha mosso tutti coloro che ci hanno lavorato, non potesse trovare dimensione migliore”.

I proventi dell’iniziativa, circa 500 euro derivanti principalmente dalla vendita delle maglie del Torneo, sono stati donati all’associazione umanitaria Emergency.​