Successo per il concerto dedicato a Morricone: quasi 400 persone al Teatro di Roccaporena, il sogno di Don Sante Quintiliani prende vita - Tuttoggi.info

Una serata straordinaria quella di sabato 2 agosto al Teatro di Roccaporena, borgo natale di Santa Rita. Oltre 380 persone hanno partecipato al concerto dedicato alle musiche indimenticabili di Ennio Morricone, eseguite dall’Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal M° Leonardo Quadrini, con il flauto solista di Andrea Ceccomori.

Un evento che ha trasformato Roccaporena in centro pulsante di cultura e spiritualità, restituendo senso pieno a un luogo che porta nel DNA il seme della rinascita e della visione. Proprio quella visione che fu di Don Sante Quintiliani, figura fondamentale per la storia recente del borgo, che negli anni ’60 volle e riuscì a costruire un teatro da 670 posti, con l’idea lungimirante di farne un punto di riferimento per l’intera comunità.





A distanza di decenni, quel teatro torna a vivere grazie a ciò che più di ogni altra cosa eleva, rigenera e nobilita i luoghi e le persone: la musica colta, seria, quella che nasce per restituire bellezza e profondità. Una musica che non intrattiene soltanto, ma forma, risveglia, trasforma. In un tempo dove il rumore spesso copre il senso, questo concerto è stato una dichiarazione d’intenti, un atto di fiducia nella cultura come strumento di rinascita.

Il concerto, presentato da Don Cristoforo Bialowas, Pro-Rettore del Santuario di Santa Rita, è stato introdotto da Maria Cristina Lalli, co-curatrice dell’evento ( insieme ad Andrea Ceccomori) con i saluti istituzionali finali del sindaco di Cascia, Mario De Carolis, presente anche il vice-sindaco Marco Emili.

La serata, resa possibile grazie all’unione di intenti di Assisi Suono Sacro, Liszt Piano & Music Academy, Opera di Santa Rita di Roccaporena, Proloco Cascia-Roccaporena, con il patrocinio del Comune di Cascia, del Ministero della Cultura, e dell’associazione Musica Insieme, ha segnato l’inizio di un percorso.

Una strada che guarda lontano, verso una rinascita culturale dei luoghi e delle comunità, partendo da ciò che si è, da ciò che si ha, e da ciò che si sogna insieme. Roccaporena c’è. E ora, il suo teatro vive di musica, visione e futuro.

Luogo: Teatro di Roccaporena, Roccaporena di Cascia