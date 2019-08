Successo per il Campionato regionale di Gimkana in vespa, in pista anche i “Trirides”

Il mondo del Vespa Club si è incontrato a Montone. Il Borgo dell’Alto Tevere ha infatti ospitato un momento importante del Campionato Regionale di Gimkana umbro-laziale. All’evento, organizzato dal Vespa Club di Montone, capitanato dal presidente Giacomo Bartolini, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, hanno preso parte 28 piloti provenienti dalle due regioni del centro Italia.

Una specialità, quella della Gimkana, che consiste nell’effettuare con la vespa un percorso delimitato da birilli che non devono essere abbattuti per non incorrere in penalità, nel minor tempo possibile. Un concentrato di abilità, velocità e precisione al quale si arriva con tanti allenamenti. Tra i partecipanti anche un gruppo di disabili in carrozzina, i “Trirides”, che si sono cimentati in una gara di abilità e velocità sullo stesso percorso effettuato dai piloti in vespa. Sulle carrozzine è stato istallato un dispositivo chiamato, appunto, ‘triride’, che permette attraverso una terza ruota a trazione elettrica il movimento autonomo del mezzo senza spinta manuale con le mani posizionate su un manubrio, alla stessa stregua della vespa che ha il motore.

Un momento emozionante per i ‘Trirides’ Riccardo Lucaccioni, Orietta Serrani, Renzo Pieri, Valter Giombini e Mirco Gragnola, ma anche per tutti i presenti che hanno assistito ad una gara serrata, in grado di dimostrare come impegno e volontà possano permettere di raggiungere obiettivi incredibili. Il mondo Vespa anche questa volta ha fatto una grande impresa, dando la possibilità a questi ragazzi di coronare un sogno: partecipare ad una gara di Gimkana con i propri mezzi. Proprio per questo la giornata di Montone segnerà sicuramente un importante momento di inclusione e sarà cura degli organizzatori coinvolgere attivamente la Presidenza del Vespa Club Italia, affinché in un prossimo futuro venga ufficialmente inserita la categoria Tririade nei Campionati regionali di Gimkana.

Questi i risultati della manifestazione: per la categoria PX 1° classificato Alessandro Lanari (Vespa Club Todi), 2° classificato Emanuele Petriglia (Vespa Club Artena), 3° classificato Calvani (Vespa Club Roma). Per la categoria Small 1° classificato Fabio Sambuco (Vespa Club Todi), 2° classificato Padovani (Vespa Club Artena), 3° classificato Federico Pascucci (Vespa club Todi). Nella categoria Under 18 1° classificato Luchetti del Vespa Club Montone. Per la categoria a squadre: 1° classificato Vespa Club Todi.

