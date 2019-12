Successo della 8^ edizione del Giropizza AUCC di Spoleto, nel ricordo di Delio Rosati - Tuttoggi

Come di consueto è stata notevole l’affluenza dei sostenitori dell’associazione a questo appuntamento ormai divenuto una piacevole tradizione.

Oltre 200 persone sono intervenute per sostenere gli scopi e le attività del Comitato Aucc di Spoleto, che in città principalmente si occupa di garantire il supporto psicologico a pazienti e famiglie del reparto oncoematologico, e, sempre presso il reparto, offre la collaborazione di una dietista.

Il Comitato Aucc ha anche attivato da un anno, insieme ad altre associazioni di volontariato, un punto di accoglienza – lo Sportello oncologico – sempre presso il reparto del nosocomio locale.

Alla serata sono intervenuti il vice sindaco avv. Beatrice Montioni, il direttore medico del presidio ospedaliero dott. Luca Sapori, il responsabile della struttura Dott. Nando Scarpelli con i sanitari ed il personale infermieristico del reparto.

Il presidente regionale, avv. Giuseppe Caforio, insieme alla referente locale Maria Letizia Angelini Paroli, hanno consegnato attestati di riconoscimento ai familiari di Delio Rosati, recentemente scomparso, ricordando il compianto Amico che negli anni ha fortemente collaborato per sostenere le finalità del Comitato spoletino.

Altro attestato è stato consegnato al Club Leo di Spoleto, presente con il suo presidente Andrea Verdiani e con altri giovani soci, i quali hanno raccolto fondi e hanno condiviso con l’Associazione service finalizzati al supporto dei malati oncologici.



Grazie alla generosità di molti commercianti cittadini la serata è stata vivacizzata con estrazione di doni ai presenti dopo aver gustato la golosa pizza preparata da Anna e Tommaso Barbanera.

Un sentito ringraziamento il Comitato ha voluto rivolgere anche a tutti i sostenitori che pur non essendo potuti intervenire personalmente alla serata non hanno mancato di far pervenire il loro contributo.

(Foto Spoletosport)