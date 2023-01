Successo del Concerto di fine anno dell'Istituto Comprensivo Spoleto2 - Tuttoggi

Il dirigente scolastico Mario Lucidi e tutto lo staff dei docenti e dei collaboratori del corso di studio ad indirizzo musicale hanno regalato ad allievi, genitori ed amici una vera e propria festa all’insegna della musica e della spensieratezza.

La serata ha visto come protagonisti tutti gli allievi del corso ad indirizzo musicale e, in particolare, l’Orchestra dell’Istituto diretta dal professor Emanuele Giunta (docente di Corno) coadiuvato dai suoi colleghi, la professoressa Marika Di Cesare (docente di Chitarra), il professor Andrea Bartoccioli (docente di Clarinetto) e la Professoressa Laura Magnani (docente di Pianoforte), nonché il Coro d’istituto diretto dalla professoressa di Musica Alessandra Natalini. Nell’occasione l’Orchestra è stata arricchita dalla presenza di alcuni ex allievi “fuori quota” del corso musicale, da altri docenti della scuola con la passione della musica e da amici musicisti, come il Maestro Mario Moles ed il Maestro Franco Mosca della Banda Musicale Città di Spoleto.

Il repertorio del concerto ha spaziato tra i vari classici più celebri delle feste natalizie tra cui “Last Christmas”, “Somewhere in my memory”, “Adeste fidelis” e “White Christmas”, per poi lasciare spazio ad una parte conclusiva più ricercata del genere con due brani tradizionali di origine iberica come “A la Nanita nana” e “La luz que nace en ti”.

La serata, dopo gli anni di difficoltà segnati dalla pandemia, ha registrato una grande partecipazione di pubblico formato dai genitori, dai docenti e dagli amici dell’istituto Comprensivo Spoleto 2, regalando così un augurio a tutti i presenti di speranza e fiducia per il nuovo anno alle porte.