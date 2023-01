“Subito ripopolamenti, altrimenti si favoriscono caccia privata e latifondo”

L'appello di un gruppo di cacciatori contro il Piano faunistico venatorio e scelte che danneggiano la caccia libera

Alla chiusura di un anno difficile segnato dalla crisi post Covid e da quelle innescata dal conflitto in Ucraina e con le incertezze di quello appena iniziato, alla vigilia di un nuovo incontro tra Regione e mondo venatorio su un altro dei tanti nodi della caccia in Umbria, quello dei ripopolamenti e del Piano faunistico, un gruppo di cacciatori e rappresentanti delle associazioni spontanee (il ricercatore faunistico Mario Bartoccini, Andrea Verzellini per Umbria Caccia e Natura, Danilo Mattioli del Club cacciatori Le Torri, Evandro Caiello e Claudio Tortoioli dell’Associazione venatoria ambientale Nata Libera Perugia) evidenziano come le difficoltà stiano riguardando anche il mondo venatorio. Che in Italia ha numeri importanti, ricordano: 2.350 aziende, molte delle quali di grandi dimensioni che esportano in tutto il mondo, 900.000 addetti, mezzo punto di Pil del Paese e 700.000 praticanti.

Le accuse all’Ispra

“Nonostante questi numeri importantissimi e limitazioni rigidissime senza eguali nel resto d’Europa Ispra – attaccano – ha messo in atto un vero e proprio linciaggio al sistema caccia italiano”. Un istituto – accusano – pervaso “da un vero fanatismo politico animalista”. Per questo se ne chiede una scomposizione, per una realistica e concreta tutela dell’ambiente, della fauna e delle tradizioni della ruralità Italiana”.