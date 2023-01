Piano faunistico e ripopolamenti, riunione con Atc e cacciatori

La convocazione da parte dell'assessore Morroni ai responsabili dei tre Atc umbri e delle associazioni venatorie

E’ convocata per giovedì la riunione tra l’assessore regionale Morroni e i rappresentanti degli Atc umbri e delle associazioni venatorie regionali. Il tema sono i ripopolamenti, bloccati in virtù del Piano faunistico venatorio, quello approvato dalla precedente amministrazione regionale, ora entrato in vigore. Con il conseguente blocco dei ripopolamenti, lamentato dagli Atc e dalle stesse associazioni venatorie.

L’Atc 3, che aveva programmato le catture per i futuri rilasci degli animali, a seguito delle comunicazioni della Regione ha dovuto sospendere le proprie azioni.