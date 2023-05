Studenti Manzoni Pascoli Pianciani terzi al concorso “Giovani in crescendo” di Pesaro | I protagonisti - Tuttoggi.info

Studenti Manzoni Pascoli Pianciani di Spoleto terzi al concorso “Giovani in crescendo” di Pesaro con Where is the love?

I giovani studenti della scuola media “Manzoni Pascoli Pianciani” di Spoleto conquistano il terzo posto al prestigioso concorso “Giovani in crescendo” di Pesaro organizzato dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini (OSR) con il Comune di Pesaro e Xanitalia. Un appuntamento giunto alla decima edizione, la prima in presenza dopo la pandemia da covid.

Una vera e propria orchestra quella partita sabato scorso alla volta della patria di Gioacchino Rossini composta da 41 elementi. L’Istituto della città del festival partecipava alla sezione riservata alle scuole medie a indirizzo musicale.

Nelle vesti di direttore d’orchestra il professor Michele Giunta (docente di corno) accompagnato dagli insegnanti Andrea Bartoccioli (Clarinetto), Marika Di Cesare (chitara), Laura Magnani (pianoforte) e Emanuele Mariani (batteria). Nella tre giorni di audizioni si sono alternati solisti e gruppi fino a 50 elementi provenienti d tutta Italia ed in particolare da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto Umbria, e naturalmente dalle Marche.

Componenti della giuria il Maestro Saul Salucci, presidente e sovrintendente della OSR; il direttore dell’area artistica OSR Paolo Rosetti e il direttore dei progetti formativi OSR Noris Borgogelli.

Gli studenti spoletini per l’occasione hanno eseguito il celebre “Where is the love?” dei Black Eyed Peas (il video ufficiale registra quasi 1 miliardo di visualizzazioni) e “Dance to the death” di Yoko Shimomura (brano che accompagna il videogioco Kingdom Hearts).

L’orchestra era composta da (strumento corno) Aurora Alioto, Giulia Crispoldi, Matteo Macis, Emanuele Marchetta, Letizia Spitella, Margherita Succhielli, Filippo Trombettoni, Beatrice Granelli, Martina Piernera; (chitarra): Riccardo Agostini, Riccardo Beddoni, Riccardo Ciani, Virginia Deli, Virginia Falzone, Benedetta Giusepponi, Zheliezna Anastasia Gramaccia, Filippo La Valle, Thoaian Vaglio; (clarinetto) Costanza Del Gallo, Santiago Rivarola Giaccio, Lorenzo Marchesi, Marco Gallinella, Caterina Carlini, Martina Tinarelli; (sax) Azzurra Giovannelli Bosi, Francesco Manni, Alessandro Sollitto; (pianoforte) Yasmin Arsalane, Pierlorenzo Bussotti, Filippo Rosati, Filippo De Moraes, Michela Di Palma, Mariaeva Felici, Angelica Gioacchini, Carlotta Maria Thuhue Manili, Gaya Rossetti, Ester Lorena Santangelo, Gabriele Catese; (flauto) Eduard Buqaj, (tromba) Giovanni Pompilio; (violino) Martina Politi.

