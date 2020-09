Studenti ammassati nei bus, "Dalla Regione nessun mezzo in più per l'Altotevere" - Tuttoggi

“La situazione del trasporto pubblico scolastico di linea in Alta Valle del Tevere è inaccettabile. Alla tanto agognata ripresa dell’anno scolastico all’insegna delle norme anti-covid, gli studenti altotiberini si sono visti ammassati negli autobus di linea con distanziamenti a quanto pare non garantiti che hanno allarmato famiglie e istituzioni”.



Lo dichiara il consigliere regionale del Partito democratico Michele Bettarelli (Pd), annunciando la presentazione di un’interrogazione urgente “per sapere il numero esatto di mezzi incrementati per ciascuna area del territorio regionale, e per sapere la motivazione per cui in Alta Valle del Tevere, dei circa 101 bus in più annunciati dalla Regione per permettere il distanziamento tra studenti, non ne sia stato previsto nemmeno uno”.

Per Bettarelli risulta “inspiegabile che gli studenti dell’Alto Tevere, non abbiano beneficiato di alcun intervento, alimentando così ad oggi una situazione di grave e palese criticità. Una gestione questa di esclusiva competenza regionale su cui si deve far luce ed intervenire al più presto a tutela della salute di studenti e famiglie del nostro comprensorio. Per questo bene ha fatto il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta a richiedere un incontro con Busitalia”.

“Comprendiamo – conclude – che l’Alta Valle del Tevere sia territorio sconosciuto per questa Giunta regionale e che l’assessore ai trasporti concentri le sue energie in altre aree ma a quanto sta accadendo deve essere data una spiegazione e un’ immediata risposta”.