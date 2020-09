Studente positivo al Covid in convitto, negativi gli altri 150 tamponi processati - Tuttoggi

La direzione sanitaria dell'Azienda Usl Umbria 2 comunica l'esito negativo dei tamponi sin qui processati dal Laboratorio Analisi dell'ospedale di Spoleto

Le procedure sanitarie erano scattate lo scorso venerdì mattina, quando una studentessa dell’Istituto Alberghiero “De Carolis”, a Spoleto, aveva manifestato i sintomi del Covid-19.

Subito isolata, in attesa dell’esito del tampone, anche per i compagni di classe e per tutti i conviventi del convitto era scattata la quarantena preventiva.

D’accordo con la dirigente scolastica, la professoressa Roberta Galassi, il servizio di prevenzione della USL2 era tornato presso la scuola la mattina seguente per effettuare il tampone a tutti coloro che avrebbero potuto essere contagiati dalla prima studentessa.

Oltre 150 esami che al momento hanno dato tutti esito negativo, e la cui procedura è in via di conclusione.

Di seguito la nota ufficiale dalla USL Umbria 2, sull’accaduto:

“In relazione al caso della giovane studentessa dell’istituto alberghiero di Spoleto risultata, nei giorni scorsi, positiva al Covid-19 ed attualmente in isolamento domiciliare contumaciale con sintomi ed in seguito all’approfondita indagine epidemiologica e ai tamponi rinofaringei eseguiti su oltre 150 contatti stretti esterni ed interni al convitto, la direzione sanitaria dell’Azienda Usl Umbria 2 comunica l’esito NEGATIVO dei tamponi sin qui processati dal Laboratorio Analisi dell’ospedale di Spoleto. Tale procedura è in fase di ultimazione.

Nel frattempo la direzione sanitaria, questa mattina, ha incontrato la direzione del convitto per fare il punto della situazione e definire misure utili per le prossime settimane ed i prossimi mesi in caso di ripresa dei contagi. Un confronto definitivo proficuo che ha fatto registrare piena sintonia tra Asl e istituto scolastico.

Da evidenziare infine la gestione sin qui estremamente efficace ed efficiente della situazione da parte dei sanitari del dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 e del distretto sociosanitario di Spoleto”.