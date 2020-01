Strutture Mostra del Cavallo abbandonate all’Ansa del Tevere | Interpellanza di Vincenti - Tuttoggi

Sono passati circa 6 mesi dalla fine della Mostra del cavallo ma all’Ansa del Tevere ci sono ancora transenne e striscioni degli sponsor vicino al parcheggio Ferri.

Nell’anfiteatro risultano ancora montate le impalcature per gli spalti provvisori e la sabbia per gli spettacoli è ancora stesa. Lo stato della staccionata e dei relativi striscioni, inoltre, è in avanzato stato di danneggiamento e visti dai giardini del Cassero – commenta Vittorio Vincenti – “danno un’idea di abbandono simile ad un ‘pollaio abbandonato’“.

“Il parco dell’Ansa, che ancora oggi stenta ad avere una propria identità e piena usufruibilità, – sottolinea il consigliere di Tiferno Insieme – è frequentato da famiglie e turisti che accedono al centro storico dalle scale mobili. Considerato che l’Associazione Mostra del Cavallo ha usufruito di vari sponsor istituzionali, tra cui Sogepu e Comune, ho ritenuto opportuno presentare un’interpellanza per chiedere chi fossero gli enti preposti ad ordinare tale rimozioni dopo lo svolgimento della Mostra e giustificare il ritardo di quest’ultime, che hanno comportato un senso di disagio e abbandono di un bene pubblico”.



“Chiedo – aggiunge Vincenti – che tali strutture temporanee e la sabbia dentro l’anfiteatro siano immediatamente rimosse per non perpetrare il danno di immagine arrecato alla città“.